Sitatet over er ikke suget fra eget bryst, men rappet fra min datter. Over ett eller annet som var kokt sprøtt i smult til en fredagsmiddag, klarte hun i en alder av 7 år å komme frem til denne åpenbare sannheten. Åpenbar for alle som har kjent på behovet for fet, salt mat som knaser utenpå og er saftig inni.

Det er meget mulig at noen råvarer til en viss grad mister sitt særpreg under panering i frityrgryten. Men hva gjør vel det, når gevinsten til de grader oppveier tapet?