Veldig poetiske eller kryptiske navn på retter er ofte et dårlig tegn. Eggedesserten Îles Flottantes, eller Flytende øyer, er intet unntak. Man føler at noen har hatt behov for å pynte voldsomt på en litt kjedelig gris. Denne desserten har til og med et like blomstrete alter ego, nemlig Oeufs à la neige. Det kan oversettes med «egg i snøen». Den har helt klart et par fallgruver på veien frem til denne egentlig enkle franske klassikeren. Den største utfordringen er hovedråvaren: egg. Men klarer du balansegangen, ender du opp med en vidunderlig dessert.

At egg er følsomt for både bevegelse og temperatur, er en kjent sak. Det er det som gjør denne desserten mulig. Sammensetningen av vann, hydrofile og hydrofobe aminosyrer gjør det mulig å vispe eggehvite til en stiv sky. Varme får kjedene av aminosyrer til binde seg til hverandre og gradvis koagulere og tykne vaniljesausen. Det som ofte ikke snakkes så mye om, er hvordan varme påvirker smaken i eggene. Hvis du, som jeg, synes eggedesserter kan bli vel «eggete» i smaken, så skal du rett og slett være litt forsiktig med hvor mye varme du tilfører. Denne desserten består av vaniljesaus og posjert (kokt) marengs, som begge er følsomme for eggepreg.