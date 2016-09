– Man må virkelig brenne for dette for å overleve i bransjen. For meg er det ikke noe alternativ å gi opp, sier Elise Rougnø (22) fra Lillestrøm. Hun har danset siden hun var tre år gammel. Nesten like lenge har hun visst at hun vil bli musikalartist. Hun vet at fremtiden er usikker.

Nå kjemper hun og et tyvetall andre jenter og gutter om plassen foran speilet bak scenen på Cosmopolite på Torshov. Det er like før premièren på forestillingen Frendelaus. Nå gjenstår bare finpuss på detaljer, som å rekke å få på seg kostymene til ensemblenummeret med sang og magedans.