Hva er IS innerst inne for de Europas menn og kvinner som velger terror?

Uansett hvilke terrorrettssaker jeg leser om, synes jeg at jeg kan se et miljø preget av en skremmende mangel på individualitet. Et språk som ikke har ord for den andre som enkeltmenneske og som samtalepartner. Det begås et forferdelig overgrep mot selve forestillingen om enkeltmenneskets integritet og verdi.