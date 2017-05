– Du var selv kandidat ved det forrige franske presidentvalget for fem år siden. Hvem tror du vinner nå?

– Jeg tror Emmanuel Macron vinner over Marine Le Pen med sifrene 60–40. Det vil i tilfelle være en seier med langt mindre avstand enn i 2002, da Jacques Chirac vant over Marines far, Jean-Marie Le Pen, med sifrene 82–18. Den Nasjonal Front har gått betydelig frem. Men det kan skje et arbeidsuhell. Og vi vet ikke hvordan stemmene til de som ikke fikk sin kandidat videre til annen runde vil fordele seg.