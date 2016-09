Hva skal til for at vi i mediene kaller noe en trend? Minst tre tilfeldige eksempler på noe som bekrefter en idé unnfanget på bar eller tungt idémøte. Her er mine bevis på at bilferie i Norge blir en trend.

1. I sommer la familien med to voksne og fire barn ut på bilferie. 14 overnattingssteder på fire uker. Det var tidvis slitsomt ikke å vite hvor man skulle bo eller kjøre. Men også kult på en rastløs hippieaktig måte.