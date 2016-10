Det var en tid da også Norge var et fattig land, et land der ungdommer ble lokket til en annen tilværelse et sted langt borte. Unge, enslige menn var de ivrigste til å komme seg avgårde under de store utvandringsbølgen til Amerika.

Men det var også et stort antall ugifte jenter, anslagsvis 50.000, som utvandret fra Norge i årene fra 1880 til 1914. Mange av dem var språkfattige, naive, reiste alene.