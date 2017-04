På 90-tallet ulmet det i Los Angeles. Frykten er at opptøyer kan blusse opp igjen.

Da Rodney King så blålysene i bakspeilet rett etter midnatt 3. mars 1991, ble han nervøs. Han og kompisene Bryant Allen og Freddie Helms hadde drukket tidligere på kvelden, og det siste han trengte var å bli stoppet av politiet. Å kjøre i påvirket tilstand var et brudd på prøveløslatelsesreglene, og ville antageligvis føre til at han havnet bak murene igjen.

King hadde sluppet ut to måneder tidligere etter å ha sonet halvparten av den to år lange straffen han fikk for å ha slått ned en butikkeier og ranet til seg 200 dollar. Redd for å bli buret inne igjen, bestemte King seg for å forsøke å kjøre fra politiet, skrev CBS. I opptil 130 kilometer i timen jaget han gjennom gatene i boligstrøk i San Fernando Valley i Los Angeles, før han ble stanset på hjørnet av Foothill Boulevard og Osbourne Street.