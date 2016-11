Høye klyv. Vi går under trekroner, over mosekledde steiner. Er vi på riktig vei? Jeg begynner å lure. Sa ikke vår lokale kjentmann; over jordet og til venstre? Eller var det høyre?

Vi har ingen sti, og et virvar av vegetasjon og steinformasjoner gjør det utfordrende å få oversikt. Så, plutselig, gjennom bladverket ser jeg spisse spir mot himmelen. Staute og gråsprengte reiser de seg opp fra den okergule steinuren. Jutulan.