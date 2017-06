Illustratør og grafisk designer Jon Arne Berg laget illustrasjonene som prydet førstesiden og flere av sidene i A-magasinet som kom ut 28. oktober i fjor.

En drøy uke senere ble Donald Trump president i USA. Det er et valg verden fortsatt preges av, også norske designkonkurranser.

Torsdag ble illustrasjonene i magasinet hedret med gull i Visueltkonkurransen. Den er Norges største, årlige konkurranse innen visuell kommunikasjon, og premierer arbeider innen Grafisk design, Illustrasjon, Digital Design og Moving Image.

«Utsøkt»

I juryens begrunnelse heter det:

«Utsøkt redaksjonell illustrasjon. Knallgode, universelt forståelige ideer som fanger samtidens opplevelse av tap og usikkerhet med en enkel og tydelig utførelse. Metaforbruken varierer, men holdes sammen av et sterkt, visuelt språk og en gjennomført fargebruk.»

– Overraskende visuelt språk

A-magasinets kreative leder Andreas Rød Skilhagen sier at magasinet er veldig privilegert som har muligheten til å få jobbe med flere av landets fremste aktører innen visuell historiefortelling.

– På dette prosjektet fungerte samarbeidet med illustratør Jon Arne Berg spesielt godt. Hans evne til å tolke innholdet, finne nye vinklinger, og skape et overaskende visuelt språk, løftet produktet til et nytt nivå. Også veldig hyggelig å motta pris for en av A-magasinets spesialutgaver. En utgave som er like relevant i dag som da det ble utgitt i oktober 2016, sier Skilhagen.