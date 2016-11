Solen står lavt på himmelen og kaster et spøkelsesaktig skjær gjennom luftforurensingen i finanshovedstaden. En gang var denne overbefolkede asfaltjungelen et symbol på pågangsmot og økonomisk makt. I dag er byen en skygge av seg selv, et sted der infrastrukturen knirker og rotter jager hverandre mellom søppelposene på gaten.

Snart er det presidentvalg i denne løst sammensatte unionen av 50 delvis uavhengige stater. Som vanlig er det kun representanter fra overklassen som stiller som presidentkandidater for de to fremste partiene. Denne gangen kommer begge fra denne skyskrapertunge storbyen.