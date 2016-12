Før hadde vi både gjess og griser som jeg slaktet selv. I dag har vi bare fem høner og hanen Kasimir, som vi er et slags fosterhjem for. Kasimir bodde i et hus på Røyken før, men han bråket så mye at han kom i konflikt med naboene. I tillegg dyrker vi litt grønnsaker, som gulrøtter og jordskokk. Særlig jordskokk er jeg begeistret for, den fungerer utmerket i supper og pureer, eller som tilbehør. Og den er latterlig lett å dyrke.

Jeg spiser for mye kjøtt. Det er en stor karakterbrist. Riktignok går det stort sett i elg, og akkurat nå litt økologisk gris eller sau. Men ja, jeg spiser for mye kjøtt. Sikkert tre-fire ganger i uka. Det burde vært en eller to.