– Før så jeg ikke helt verdien av lange lunsjpauser. Nå ser jeg at det er veldig viktig for det sosiale. Og så tror jeg ikke det er så farlig med et lite glass vin til lunsj. Vi nordmenn er litt hysteriske der, sier Sven Nordin (59).

Den hardtarbeidende skuespillerne spiller fem kvelder uken i Hvem er redd for Virginia Woolf på Oslo Nye Teater, jobber med ny soloforestilling og blir snart å se i TV-serien Valkyrien, der han har hovedrollen.