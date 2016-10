Nobel, ja. Hva er egentlig ikke sagt om den serien allerede? Kanskje dette: Artig å se halve ensemblet fra den intellektuelle kunstfilmen Reprise (2006) dresset opp i feltuniform. Og som de digger det! Morsommere å være spesialjeger enn forknytt Blindern-hipster på lerretet, gitt.

Et av de mer snedige grepene i serien er at den krigerske Obama-voiceoveren i starten – «make no mistake: Evil does exist in the world...» er hentet fra talen han holdt da han mottok Nobels fredspris i Oslo i 2009.