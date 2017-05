Det er lørdag og deilig vårettermiddag. Både innflyttere og innfødte vandrer lystig opp og ned Thorvald Meyers gate nå som lysløpa mellom Sognsvann og Ullevålseter knapt er en våt flekk i lyngen. Som vanlig åpnes det med brask og bram et nytt serveringssted her i bydelen, mens et annet dør stille og viskes bort fra gatebildet.

Det som skiller seg ut denne dagen, er en kø som strekker seg fra den nyåpnede hjørnekafeen og langt bortover gaten. Pussig nok er det ikke det nyåpnede stedet alle menneskene er ute etter, men en allerede berømt pop-up som har utsalg der inne: Her selges nemlig det ypperste innen doughnuts – smultringens sjenerøse amerikanske onkel. Vil du ha salt karamell? Lakris? Eller kanskje lemon meringue som glasur?