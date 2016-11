Hva jeg mener om saken, skal jeg fortelle deg snart. Men aller først vil jeg gi ordet til Georg Riedel. Familien hans har laget glass siden 1756. Men det mest oppsiktsvekkende med østerrikske Riedel er at de var de første som ikke bare snakket om vinglass og snapsglass: Riedel argumenterte for at hver druesort fortjente et eget glass. Hver region.

Tanken er at glasset skal lede vinen til rett sted på tungen og slik fremheve smaken på aller beste vis. Dermed vil et Bordeaux-glass ha høyere kolbe enn et Burgund-glass, som ofte har en litt lubben og kort fasong. Nå har familien bygget et imperium. De tilbyr mer enn 300 glass i ulike kvaliteter, stiler og serier. Så la oss komme tilbake til spørsmålet.