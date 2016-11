Nå har jeg vært blå på tennene i snart to uker. I går ble rundt 1000 nye viner sluppet på det norske markedet. For oss som jobber med vin, er kalenderen rigget rundt Vinmonopolets nyhetsslipp. Vi har i snart to uker, i et optimistisk forsøk, smakt oss gjennom alt sammen. Derfor blir jeg ofte overrasket over hvor lite interesse dette vekker hos kundene.

Jeg har aldri møtt en leser som spør: Kommer det ingen nye viner snart? Det er forståelig. Selv små pol har et bredt utvalg vin. De fleste velger uansett de samme favorittvinene igjen og igjen. Men denne gangen bør du følge med. Vinmonopolet vet hva du ønsker deg frem mot jul.