– Melk er jo ikke sunt! Jeg mener vi blir hjernevasket til å tro at man ikke klarer seg uten melk. Det er bullshit. Melk er laget for kalver – ikke mennesker. Jeg merket det både på meg selv og ungene da vi kuttet ut melkeprodukter; det ble mindre slim, mindre snørr og mindre uren hud. Det er sikkert mange som hater at jeg sier dette. Dem om det, sier Terje Håkonsen.

Han liker å lage mat, og det er viktig for ham å bruke bra råvarer, de han kaller ekte og naturlige.