BANG!

Slik begynner det, en septemberdag i 2015. Ane-Kjersti Borgås feirer bursdagen sin i leiligheten i Oslo. Samboeren Kristian Thorsen sitter på gulvet med sønnen deres, seks måneder gamle Thorvald, mens han holder en ballong. Så gjør den det ballonger gjerne gjør: Den sprekker. Trykkbølgen treffer hvert eneste øre i rommet. Hver eneste trommehinne begynner å vibrere, vibrasjonene fyker gjennom ørsmå knokler, til det indre øret. Her ligger sansecellene. De omgjør lydbølgene til elektriske impulser, som finner veien gjennom hørselsnerven, inn til hjernestammen og videre opp til hjernen, og på et øyeblikk hører alle trykkbølgen som et høyt smell.