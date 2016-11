Han begynte å ruse seg da han var tolv. Lærte å bruke heroin i fengselet og hadde bodd på gaten i Oslo i to år. Han veide under 45 kilo, eide to plastposer og var et menneskelig vrak. Hvis moren ville vite om han var i live, ringte hun Grønland politistasjon.

Tor Willy Dalen (32) har historien knapt noen tror på lenger. Historien om rusmisbrukeren som har sluttet å ruse seg – permanent. Den kriminelle, tunge brukeren som snudde tvert. Som er blitt forlovet, jobber, tar opp fag og skal ta høyere utdanning.