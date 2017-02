I denne spaltens «Alfabet for sammensatte følelser» har jeg i dag kommet til bokstaven P. Det er P for Patos. Patos er et gresk ord for sinnsbevegelse. Det er mye patos for tiden, og det styrer mye av politikken. Jeg tenker selvfølgelig på Europa og USA.

Den greske tenkeren Aristoteles regnes som retorikkens far. Han beskrev tre grunnleggende former for appeller for taleren. De er etos, logos og patos. Etos handler om talerens troverdighet. Logos handler om evnene til logisk å overbevise om et saksforhold. Og patos handler om følelsesmessig bevegelse. Budskapet skal nå frem ved å underbygge talerens gode autoritet, demonstrere kunnskap – og vekke emosjonelt. For Aristoteles var de tre formene likestilte, og doseringen var avhengig av situasjonen og hvem man vil nå.