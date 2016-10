– De fleste trenger å få været i trynet iblant, sier Håvard Lund (46). Han har brun lue, fjordblå øyne, et skjerf surret rundt halsen og tråkker rundt på stiene mellom de ni små husene som Fordypningsrommet Fleinvær består av.

Noen steder på øya Sørvær hører man havet som et fjernt og dypt bulder i bakgrunnen, andre steder er det total stillhet som iblant brytes av ravneparets krakelyder. Øya er uten biler og butikk, men et tyvetall eldre hus og naust holder stand og utgjør et lite lokalsamfunn. Langt der ute går havdypet ned til 4–5000 meter.