Hun vet ikke hvor motet kom fra. Fembarnsmor Trude Jacobsen sto på soverommet til yngstedatteren på tre år og brettet klær da hun hørte nyhetsmeldingen på radioen. Det var bare et tall. 130.000. Så mange hadde reist over til Hellas i skrøpelige båter, sa de.

Hun kunne gjort som hun pleier denne fredagen for et år siden. Spist pizza med barna, kysset dem god natt og ikke tenkt noe mer over saken.