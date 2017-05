Er det jakten på stillheten? Flukten fra arbeidet? Kontakten med naturen?

Alt dette er gode argumenter, men jeg tør påstå at essensen av friluftslivet er noe annet. Jeg tør påstå at essensen av friluftslivet er fraværet av regler og muligheten til å sammenligne prestasjoner. Sånn sett har friluftslivet forbausende mye til felles med skate- og tidlig snowboardkultur. Det er uavhengig, opprørsk og individuelt. Det er jo litt rart å tenke på nå, at skateboard var forbudt i Norge i 11 år, fra 1978 til 1989. Forbudet var egentlig helt absurd, men frykten for det ukjente gjorde oss blinde for mangfoldet en ikke-organisert og sterkt individuell idrett representerte.