Christopher Knight parkerte bilen sin på et avsidesliggende sted i villmarken i Maine, USA. Han hadde ingen plan. Ambisjonen var kun å dra bort fra folk. Han gjemte seg i naturen i 27 år.

The Guardian publiserte forrige uke et bokutdrag fra dokumentarboken A Stranger In The Woods, av Michael Finkel. Der oppdager man en sterk likhet til en norsk antihelt: Bergenseren som ble kalt Vandreren. Den psykisk labile hytteinnbruddstyven som raidet hytter i norsk fjellheim i årevis, og som var så flink til å gjemme seg at politiet mente Vandreren hadde «dyrets instinkter».