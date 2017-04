En gang var det nordmenns favorittmotiv, og kanskje er det fortsatt sånn for mange. For er det blitt selve symbolet på det plumpe og smakløse, det som i kunsten kalles kitsch? Masseproduserte banale gjenstander som minner om kunst, men som ikke er det.

Hvorfor er det sånn? Elgen er jo fin, maleriet er pent å se på, det er ingenting ubehagelig ved det, det utstråler på alle måter ro og harmoni, og kanskje er det nettopp her problemet ligger. Elg i solnedgang er et friksjonsfritt motiv uten andre tolkningsmuligheter enn at naturen er et vakkert og fredelig sted og at elgen er et majestetisk dyr. Motivet viser en idyll vi kanskje ikke kan tro på, og derfor kan vi tillate oss å le av det.