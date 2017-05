Vi ser utover Skarvheimen, dette fjellområdet ved Hallingskarvet kjent for sine mange små høyder og daler. Det er vanskelig å forstå hvilke geologiske prosesser som skapte det slik. Sola skinner. Høydedragene er bare. Lyng stikker opp. Toppene kan bestiges til fots. Lukten av vår er kommet også til fjellet. Men imellom de bare høydedragene og toppene finnes hvite renner av snø. Det er her vi nå går. Vi har feller under skiene, solkrem og solbriller.

Å foreslå skitur når sommeren straks er her, vil kanskje provosere noen. Hestehoven er jo forlengst oppe, hvitveisen blomstrer, fuglene er kommet tilbake, skogbunnen er tørr og russen ruller i nabolaget. Og så foreslår vi å ta toget ut av byen for en skitur på fjellet. Men som toppturistene vet, er april og mai den beste tiden. Det samme kan gjelde for oss som går mest bortoverski, og som er notoriske a-mennesker. Vi går før snøen blir til slush sent på dagen.