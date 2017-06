Uteskolen: Jakten på alenetid

Etter at Den Første begynte å interessere seg for nøkler, og hvordan man ved å vri dem rund i et hull i døren, kunne låse folk inne (og ute), fjernet vi alle nøklene i huset. Resultatet var at man kunne gå inn i alle rom når man selv ville. I utgangspunktet positivt, men det hender også, selv om familielivet er helt perfekt, at man innimellom trenger å være litt i fred.

Det var ikke behovet for sikkerhet, men alenetid, som skapte den første nøkkelen. Til å begynne med gikk fraværet av låste dører likevel greit. Man var nygift med et barn og man respekterte hverandres privatliv. Var døren på baderommet lukket, var den teoretisk sett låst. Så satt man der med avisen, en bok eller en rask kabal på mobilen. Ikke så lenge, men akkurat nok til at man kunne gå ut i stua igjen og virkelig gi jernet.