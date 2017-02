Uteskolen: Norges nasjonalbåt på Unescos verdensarvliste

Det skjedde i den travle førjulstiden. Derfor var det ikke så mange som fikk det med seg. Ikke desto mindre var det et historisk øyeblikk. Mennesker langs Vestlandskysten holdt pusten. Særlig i Os. Holdt pusten av spenning da Unesco-komiteen samlet seg i Adis Abeba for å vurdere årets nominerte kandidater til listen over verneverdig immateriell kulturarv. Kategorien Best Practice. Ikke bygninger eller steder, men tradisjoner, praksis, kunnskap.

I 16 år har Unesco sagt ja til flere hundre tradisjoner fra en mengde land (og nei til like mange). Armensk brødbaking er inne på listen. Det samme er Belgisk rekefisking fra hesteryggen.