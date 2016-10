Snart kommer Uber (uttales med U, ikke Y) til Oslo for å ta opp konkurransen med Just Eat og de rosa Foodora-budene som frakter restaurantmaten hjem til deg. Du kan bestille en burger til en femtilapp om du vil, og Uber lover å levere den lynraskt uten å kreve en krone for transporten.

Det sier seg selv at regnestykket ikke går opp. En femtilapp er ikke i nærheten av nok til å betale bonden, andre leverandører, distribusjonen, kokken og sykkelbudet. Hvem tar regningen?