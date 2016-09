Vetle Lid Larsen: En opprørers fall

Hva har skjedd?

Det går en ubrutt opprørsk linje fra Kain til Sid Vicious, men det har vært en evig nedtur. Che Guevara ble en T-skjorte, Paul McCartney adlet og Espen Beranek Holm, som en gang i urtiden sang sin kompromissløse «Dra til Hælvete», ble programleder for klassiske musikktalenter på NRK1. Som om ikke dette er nok så jeg for en tid tilbake på vakre Café Sperl i Wien – Hitlers gamle stamkafé – midt blant pludrende pensjonister og sjokoladedrikkende tenåringer, godt oppvaglet på hver sin grønne plysjpute: to satanister. De satt like uanfektet som resten av gjestene – kledd i svart lær, dekket med nagler, pentagrammer, dødninghoder og omvendte kors – og spiste hver sin Topfenstrudel med krem.