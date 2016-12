Basusjernet, sa vi da jeg var yngre, for å unngå belastningen det var å si det riktig: Jesusbarnet.

Det var jul, og det var lov å glede seg. Men for ikke å skli helt ut blant de kristelige og kjerringaktige, reddet denne lille språklige tvisten æren. Vi tok tross alt Jesusbarnets navn i vår munn, for ennå hadde gutten i krybben noe med julen å gjøre. Samtidig tok vi, når vi sa Basusjernet, liksom avstand fra misjonering, pietisme, snerversyn, totalavhold, kyskhet – alt det kristendommen tilsynelatende stod for i det gamle Norge.