Det er ikke vanskelig å flire av det gamle, reaksjonære Bergen, som nok en gang viser sitt sanne ansikt. Denne gangen var det et overgrep mot jernbanestasjonen i byen som satte sinnene i kok. Forrige gang var da den islandske festspilldirektøren Bergljót Jónsdóttir kuttet ut «Bergenssangen» under Festspill-åpningen: Publikum reiste seg og sang den allikevel. Hva hjalp det at direktøren krøp til korset året etter og lot sangen fremføres under programposten «Møter mellom kulturuttrykk fra ulike tider og steder» – sunget av Anne Azema fra Orchestre arabo-andalou de Fès?

Ikke en skitt.