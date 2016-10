«Vær så snill, ikke skuff oss!»

Selv åtte år etterpå husker jeg så klart denne korte, men likevel så megetsigende setningen. De nesten dagligdagse ordene i en historisk situasjon. For det var den nyvalgte Barack Obama som brukte dem. Ordene var en del av USAs 44. presidents egen fortelling om møtet med håpefulle demokrater i Illinois, som tross sine glade forventninger plaget seg selv med en uttrykt engstelse for at Washington skulle forand­re ham til å bli som alle andre.