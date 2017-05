– Folk flest finner trygghet i et hjem, i et hus. Jeg finner trygghet i friheten, sier Vibeke Sefland.

Hun serverer kaffe og surmelkslapper – og tilbyr oss godstolen, et skinn plassert i et digert dekk fra et militærkjøretøy. Dekket trekker hun bak seg når hun trener i skogen, hun kaller det «bikkja mi».