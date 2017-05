Den 28. april hadde A-magasinet en fyldig og balansert presentasjon av vindkraft, spesielt om støy. Men den inneholdt også en del opplysninger og påstander som vi vil kommentere:

Vi er forundret over at daglig leder Erik Mortensen i Midtfjellet vindpark AS lovpriser vindkraft. Han har tydeligvis «glemt» de ca. 250 millioner kronene som «blåste bort» i 2015. At de mottok 346,5 millioner i Enova-støtte for investeringen på 1,221 milliard kroner, sier vel sitt om «pengefesten».