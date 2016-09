- Det er mye livsløgn i denne boken

Så er Erik Fosnes Hansen klar med ny roman, ti år etter den forrige.

Forleggere i mange land gleder seg nå til å gi ut Et hummerliv, en roman signert mannen bak noen av norsk litteraturhistories største suksesser, Salme ved reisens slutt og Beretninger om beskyttelse.

– Sånn holder jeg meg i form, sier forfatteren, der han åpner døren for Aftenpostens journalist og fotograf i fjerde etasje i bygården fra århundreskiftet, uten heis.

Les også:

Bokhandlerpris til Fosnes Hansen

Forfatteren geleider oss gjennom en lang smal gang, forbi flere rom, ut bakdøren på kjøkkenet. Der i bakgangen, er skrivehulen, stedet der Fosnes Hansen har skrevet mye mer enn Et Hummerliv, de siste årene. Mer om det senere.

– Her på arbeidsrommet kan jeg ta meg en røyk, skjønner du. Jeg håper ikke det sjenerer?

Dan P. Neegaard

Skriver om livsløgnen

Mannen som i sitt talemål ikke på noen måte har spor av barndommen i stjerneblokkene på Grorud, har skrevet om en gutt på fjorten år som vokser opp sammen med besteforeldrene som driver et høyfjellshotell i Norge.

Det spises hummer og Sedd, en forkortelse for Sedgewick, som han heter, lever et beskyttet liv. Samtidig er det dårlige tider. Det infernalske Syden er blitt middelklassens reisemål, ikke Fåvnesheim med attraksjoner som minigolfbane, svømmebasseng og fiskevann.

– Jeg lette etter en setting for å beskrive en fallitt. Det slo meg som et bra utgangspunkt for å skrive om livsløgnen, hvordan vi lyver for oss selv og andre.

Vidunderbarnet

Fosnes Hansen, nå 51, var et litteraturens vidunderbarn da han bare 20 år gammel, i 1985, utga sin første roman Falketårnet .

Han var den overraskende kunnskapsrike, veltalende og gode forfatteren et steinerskolebarn, fiks ferdig geniforklart.

Les også:

Ensom og annerledes

Når forfatteren nå 31 år etter debuten skriver om en intelligent, veslevoksen fyr, glup nok, men som ikke liker seg på skolen, kan man kanskje tenke seg at det er mye av Fosnes Hansen selv i denne Lillelord, eller Lille Lord Fauntleroy, på høyfjellshotellet. Fosnes Hansen referer selv til begge disse litterære karakterene når han skriver om gutten Sedd.

Men nei, dette er ikke et selvportrett, understreker han og lener albuene mot sitt ryddige, blanke skrivebord.

Dan P. Neegaard

– Sedd er ikke en nerd i vanlig forstand. Han kan ganske mye, men alt er ganske irrelevante og ukurante egenskaper. Han har mange visdomsord på lager, men skjønner allikevel ikke så mye av verden.

– Det er en komedie, samtidig er det ikke det

– Sedds besteforeldre er også til å bli glad i, men akk så mye livsløgn og forstillelse de står for. Er du inspirert av Ibsen denne gangen?

– Det er mye livsløgn i denne boken. Jeg ville at det skulle handle om hva man gjør når man ikke vil være ved ting som de er. Det er en komedie, samtidig er det ikke det. Den har definitivt tragediens mørke og den har en rystende slutt.

Forfatteren smiler lurt.

– Nå er filmen faktisk den mest sette i Oslo

Fosnes Hansen tenner den første sigaretten. Høflig som han er, har han drøyd det i det lengste og vinduet er åpent til løvet som blafrer i augustsolen utenfor. Det er bare en ukes tide siden filmen Løvekvinnen hadde premiere, den hittil eneste av forfatterens bøker som er filmatisert.

Han er skuffet over anmeldelsene filmen fikk.

– Jeg er veldig fornøyd med filmen. Og synes det er synd at en del av kritikerne ikke har sett dens følelsesmessige kvaliteter. Nå er filmen faktisk den mest sette i Oslo, det betyr at publikum liker den. Folk sitter i stolene og ler og gråter.

Skrev helt ny slutt for Løvekvinnen

Forfatteren regnes sammen med Jostein Gaarder og danske Peter Høeg som dem som banet vei for den nordiske renessansen i det litterære liv på 1990-tallet. Særlig er den språkmektige Hansen populær fra sine mange turneer i Tyskland. Det har undertegnede journalist sett; hvordan tyskerne elsker å høre ham snakke på plettfritt tysk om sitt forfatterskap.

Kaja Korsvold

Bijobb som restaurantanmelder

Forfatteren skjenker kaffe, god kaffe – perfekt trukket. Fosnes Hansen har som bijobb å være restaurantanmelder i VG, og kan sikkert det meste om både mat, vin og kaffe. De ekstra kiloene stammer trolig også fra den jobben.

Undertegnede journalist var til stede ved mottakelsen i forlaget i fjor, da Fosnes Hansen fylte femti. Hans kone, forfatteren Erika Fatland, overrasket forsamlingen med følgende start på sin tale:

– Din nye bok blir god Erik. Jeg vet det, for jeg har skrevet den selv.

Det viste seg altså at vår mann hadde delvis ligget på sofaen, delvis vandret rundt i rommet mens han dikterte boken som nå, et år etter, er på markedet.

Det har vært en del avisskriving om Fosnes Hansens skrivesperre. I hvert fall har pressen påstått at det var det han fikk, da han ikke kom med de to bindene i etterkant av Beretninger om beskyttelse, noe han selv lovet på smussomslaget i 1998.

– Det var en måte å holde en rutine på

– Det var en måte å komme i gang på. Jeg hadde én til to timers diktat hver gang, dels til min kone dels til assistenten Ellen. Så har jeg sittet her og knadd det igjen og igjen på den vanlige måten.

– Var det en måte å komme over skrivesperren på?

– Det var en måte å holde en rutine på. Og så koster det penger, og det hjelper også.

– Det må være tøffe runder når det pågår?

– Jeg har ikke skrivesperre, men jeg er så innmari petimetersk. Derfor går det alltid lang tid mellom bøkene. Jeg har ikke hatt mer enn ett alvorlig anfall av skrivesperre, og det er ikke nå.

– Ser du hyllen bak deg?

En finger peker på veggen bak meg, der er det også bokhyller, fra gulv til tak i denne bygården der det er så høyt opp til rosettene. De fleste titlene er på engelsk ser det ut som, tykke bøker, absolutt ingen bokklubb-romaner.

Les også:

Fosnes Hansen snakker ut

Dan P. Neegaard

Forfatteren røper en hemmelighet

– Alt dette er researchen til en stor roman jeg har holdt på med en ti års tid. Jeg har holdt på med to bøker i disse årene. Den ene er denne som er ferdig nå, alt det du ser bak deg er researchen til den andre.

Så har han altså gjort langt mer enn vi visste de siste årene. Men han vokter seg vel for å snakke om det. Vil ikke at jeg skal nevne en eneste tittel fra bokhyllen bak.

– Det er lett å tro at jeg har det verre enn andre

Fosnes Hansen tenner den andre sigaretten i løpet av intervjuet. Er ikke så glad i å snakke om dette.

– Det er lett å tro at jeg har det verre enn andre, men det er ikke sant. Da jeg var ferdig med Beretninger om beskyttelse, tenkte jeg bare at jeg skulle legge alt til side litt, noe jeg ikke skulle gjort. Jeg fikk dårlig samvittighet fordi jeg hadde lovet noe, du kan ikke skrive en bok på det grunnlaget.

Så var det en kollega som sa, du skylder ingen noe, dette gjør du som du vil med. Da tok det ikke mange månedene før jeg hadde ideen til å skrive Løvekvinnen som kom i 2006. Nei, det er ikke så dramatisk i mine øyne, men det er helt klart at jeg ikke er en hurtigproduserende forfatter.

Les også:

Bokbransjen i krise?

Retten til å bli krenket er en umistelig rett