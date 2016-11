- Dette er de siste bildene tatt av kong Haakon 7

26. juni 1955 hadde kong Haakon og resten av kongefamilien vært om bord i det britiske kongeskipet HMY «Britannia» i avskjedsmiddag hos dronning Elizabeth, som hadde vært på sitt første statsbesøk i Norge. Majesteten satt akter i sjaluppen (tilbringerbåten) og skuet mot kongeskipet da prinsesse Ragnhilds ektemann Erling Lorentzen spurte om han kunne få ta et bilde.

– Kongen sa at det var greit, så jeg tok noen bilder med mitt lille kamera, et Baby Brownie, minnes Lorentzen.

Erling Lorentzen

De historiske bildene dukket opp under arbeidet med den store biografien om krigshelten, rederen og forretningsmannen Erling Lorentzen, kongens svoger og enkemann etter prinsesse Ragnhild.

Den autoriserte biografien er skrevet av Stig Arild Pettersen og utgis i disse dager på Cappelen Damm.

Les om kong Haakons unike posisjon i Norges befolkning. Da kongen vant Norge

Fakta: Erling Sven Lorentzen Født 28. januar 1923 Skipsreder, industrigründer og tidligere motstandsmann under andre verdenskrig, del av Kompani Linge. MBA fra Harvard Business School 1948. Svoger av kong Harald og enkemann etter prinsesse Ragnhild, som døde i 2012. Paret giftet seg i Asker kirke i 1953 og bosatte seg i Brasil. De fikk tre barn, som alle bor med sine familier i Brasil. Lorentzen grunnla Aracruz Celulose i Brasil i 1968. Solgte den i 2008. Bygde opp omfattende næringsvirksomhet innen skogplanting og shipping. Bor nå vekselvis i Brasil og Norge. Er i gang med ny forretningsvirksomhet innen bioenergi i Ghana. Virksomheten går ut på å plante hurtigvoksende skog for å bruke trevirket i kraftproduksjon.

Kongen brakk benet og fikk et langt sykeleie

Olav Olsen

For det ble ikke tatt flere bilder av monarken. Et par dager etter middagen om bord på «Britannia» fikk kong Haakon et illebefinnende på badet på Bygdøy kongsgård. I fallet brakk han lårhalsen. Kronprins Olav tiltrådte som regent under kongens lange sykeleie. 21. september 1957 døde kong Haakon på Slottet.

Aftenposten møter Erling Lorentzen på kontoret i hans praktvilla fra 1918 på Huseby i Oslo. I dag fungerer barndomshjemmet som kontor for Lorentzens virksomheter. Bildene på veggene forteller om slektskap til den norske kongefamilien.

Enkemannen etter prinsesse Ragnhild har levd et eventyrlig liv, og nå kommer biografien om 93-åringen, som var tidligere motstandsmann og offiser i Kompani Linge.

– Kongen var en stolt, rank mann og ville ikke sees i offentligheten etter fallet, sier Erling Lorentzen, som var hjemme i Norge med familien hele sommeren 1955.

Kongen ønsket ikke å vise seg som en svekket mann. Prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen besøkte kongen på Slottet under sykdomsperioden, men Lorentzen kan ikke huske om kongen var sengeliggende eller satt i rullestol.

Erling Lorentzen

Les mer om Erling Lorentzens industrieventyr: Erling Lorentzen satser på kraft i Afrika

Ukjente private bilder

At de private fotografiene i Lorentzens album er de siste tatt av kong Haakon, bekreftes av Jan Haug, fotograf i De kongelige samlinger og ansvarlig for det kongelige hoffs fotoarkiv.

– Det stemmer nok at disse bildene er de siste som ble tatt av kong Haakon. Det var aldri ansatt noen egen fotograf ved Slottet som foretok dokumentasjon, så bildene som finnes er pressefotografier og private bilder. Lorentzens bilder gjør at det blir veldig nært, sier Haug.

Olav Olsen

– Kall meg bestefar

Sammen med sin kone, prinsesse Ragnhild og deres ett år gamle sønn Haakon, var Erling Lorentzen hjemme i Norge på sommerferie fra Rio i Brasil sommeren 1955.

Fotografier av lille Haakon Lorentzen sammen med oldefar kong Haakon og bestefar kronprins Olav er det mange av i fotoalbumet Erling Lorentzen har tatt med hjem.

– Kong Haakon var en flott og varm person, sier Erling Lorentzen, som da han ble prinsesse Ragnhild ektefelle spurte kongen hva han skulle kalle ham.

– Kall meg bestefar som de andre, svarte kong Haakon. Og slik ble det.

Olav Olsen

Bodyguard for prinsesse Ragnhild

Som prinsesse Ragnhilds ektemann kom han tett på kong Haakon, en mann han beundret sterkt. Kongens holdning under krigen ga ham en enestående posisjon som nasjonalt samlingsmerke.

– Kong Haakon betydde så mye for oss alle. Jeg husker jeg sydde et bilde av ham inn i lommeboken min under krigen. Da hadde jeg aldri møtt ham, sier Erling Lorentzen,

– Hva synes du om filmen Kongens Nei?

– En strålende og bevegende film.

Lorentzen var livvakt for kongefamilien fra båten kom til kai i Oslo 7. juni 1945, og det var slik han møtte prinsesse Ragnhild, som han senere giftet seg med.

– Jeg var prinsessens «bodyguard», smiler Lorentzen, som opererte som motstandsmann i Hallingdal de siste 13 månedene av krigen.

Et stort fotografi av ham på motorsykkel da Milorg inntok Ål 9. mai 1945 henger blant bildene i kontorvillaen på Huseby.

Giftet seg med prinsesse Ragnhild i 1953

Paret giftet seg i Asker kirke i 1953 etter mange års kamp, for på den tiden var det uhørt at en prinsesse kunne gifte seg borgerlig.

– Jeg tror det var første gang en kongelig i Europa giftet seg borgerlig, sier Erling Lorentzen, som tok med seg sin prinsesse og bosatte seg i Brasil. Hver sommer gikk turen hjem til Norge.

– Hvordan synes du det er å få din egen biografi?

– Min betingelse har vært at biografien skal ha verdi for andre, sier Lorentzen, som har samarbeidet nært med forfatteren Stig Arild Pettersen.

Olav Olsen

– Det er en bok om godt og vondt og ikke noe glansbilde.

– Erling Lorentzen har levd et eventyrlig liv, sammensatt av så mye forskjellig. Krigsinnsatsen, kampen for å få gifte seg med den han elsket, businessmannen og industrigründeren. Det har vært nok å ta tak i, sier Pettersen.

Hoppet i fallskjerm i sommer

Og Lorentzen har ingen planer om å pensjonere seg. Han er bestefar til seks og oldefar til to måneder gamle Frederik. Den lille gutten er sønn av Ingeborgs datter Victoria.

– Jeg traff dem nettopp i London, og vi holder tett kontakt på mail, humrer Lorentzen. Da hadde veteranen vært en uke i Skottland med kontakter i militæret.

– De har interesse av det jeg har å fortelle, sier han.

At 93-åringen ikke lar seg hemme av høy alder, er sommerens fallskjermhopp på Rena bevis på.

– Et tandemhopp i juni, sier Erling Lorentzen.

– Det var artig, det! Jeg hadde ikke hoppet siden 1943!

«En konge er enten død eller levende»

Forfatteren Tor Bomann-Larsen har skrevet syv bind i sin store kongebiografi om Haakon og Maud. Han synes det er interessant at det dukker opp hittil ukjente fotografier av kong Haakon.

– Jeg kan ikke huske å ha sett bilder av kong Haakon som syk, og det er heller ingen offentlig kjente bilder av ham etter fallet, sier Bomann-Larsen.

Etter at kongen falt og brakk benet, viste han seg ikke mer i offentligheten.

– Det ligger vel i hans generasjon ikke å ville vise seg som svekket, sier Bomann-Larsen. Han er nå i ferd med å fordype seg i forskning om kong Haakons siste tid med tanke på åttende og siste bind i storverket om Haakon og Maud.

– Kong Haakon skal ha uttalt at «en konge er enten død eller levende».

Han hadde riktignok lumbago og måtte av og til melde avbud fordi han hadde vondt i ryggen.

– Det ser ut som om han ikke var ute av Slottet. I hvilken grad han var sengeliggende, vet jeg ikke, men han var fysisk ute av funksjon.

Bomann-Larsen påpeker at kong Olav, i kontrast til sin far kong Haakon, valgte motsatt strategi da han ble rammet av et alvorlig slag.

– Kong Olav ble fotografert som en tydelig syk mann på julegudstjeneste i Holmenkollen kapell før han døde i januar 1991. Han viste et brudd med farens linje og gjorde et nummer av det. På samme måte har kong Harald vært åpen rundt egen sykdom, sier Bomann-Larsen.