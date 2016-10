- President Roosevelt var veldig betatt av kronprinsesse Märtha

Forfatteren Tor Bomann-Larsen lanserte tirsdag det syvende bindet i historien om kong Haakon. Boken som heter Hjemlandet, er etter planen nest siste bok i det som er blitt norgeshistoriens største biografiverk til nå.

Bomann-Larsen begynner årets bok i London i november 1940. Han avslutter når kronprins Olav, som den første fra kongehuset, setter bena på norsk jord igjen i et fritt Norge den 13. mai 1945.

Det var et meget bevisst trekk fra kong Haakons side å sende sin sønn først, viser Bomann-Larsen i boken.

Dan P. Neegaard

Märtha bodde i USA

I 1940 er kong Haakon, kronprins Olav og den norske regjeringen i London, mens kronprinsesse Märtha og de tre kongebarna Ragnhild, Astrid og Harald er i Washington i USA.

Les også:

Regjeringen ga det første nei 9. april | Tom Kristiansen

Den delen av Hjemlandet som har med mest nytt stoff omhandler hva som skjedde i USA der kronprinsessen bodde. Olav kom bare på korte besøk.

CappelenDamm. VS: Bomann-Larsen

– Et omfattende og nært forhold

– Vi ser for første gang et komplett bilde av hvor omfattende og nært forholdet mellom president Roosevelt og kronprinsesse Märtha var, sier Tor Bomann-Larsen.

Forfatteren har hatt nye kilder, blant annet hoffsjef Wedel-Jarlsbergs dagbok, han fulgte kronprinsessen til USA.

I USA hjalp den amerikanske presidenten til å innlosjere de norske kongelige. Franklin D. Roosevelt inviterte den 39 år gamle kronprinsessen i svært mange sammenhenger til Det hvite hus, presidenten kom selv på besøk til kronprinsessen eller de var ute på turer sammen, skriver Bomann-Larsen.

CappelenDamm. VS: Bomann-Larsen

– Hva de gjorde bortsett fra å spise middag vet vi ikke

– Hva de gjorde bortsett fra å spise middag vet vi ikke, sier Tor Bomann-Larsen om kronprinsesse Märthas nære forhold til Roosevelt.

Også presidentens kone Eleanor Roosevelt var til stede ved noen anledninger, men hun trakk seg om oftest tilbake. Presidentfruen bodde i et eget hus og forholdet til ektemannen er beskrevet som platonisk.

Les også

Tett på kronprinsesse Märtha

Presidenten må ringe Norges kronprinsesse først

– Vi kan gå inn hvor som helst i den amerikanske krigshistorien, og Märtha er til stede. Da Sovjet blir angrepet av Tyskland i juni 1941, ventet alle på Roosevelt – hvor er han? Han spiser middag med Märtha, forteller Bomann-Larsen.

Da Pearl Harbor blir angrepet, må Roosevelt ta en telefon, han må dessverre avlyse lunsjen med Norges kronprinsesse. Og hun er der når presidenten lanserer sin store fredsidé, Folkeforbundet, forløperen til FN, sier forfatteren.

CappelenDamm. VS: Bomann-Larsen

– Han gjør Norge til en stormakt

– Han lanserer ideen nettopp i den norske ambassaden til ære for Märtha, dermed gjør han Norge til en stormakt i verden.

Og kvelden før Tyskland erklærer USA krig, hvem er gjest til en middag for to? Det er Norges kronprinsesse. Og det er ikke som politisk medspiller han søker henne – det ble ikke talt politikk, skriver Wedel-Jarlsberg. Presidenten trengte henne som menneske, forklarer Bomann-Larsen.

– Jeg kaller det «look to Märtha»

Takket være kronprinsessen tegnet president Roosevelt et bilde som skulle øke Norges status betraktelig. – «Look to Norway» sa han i en av sine berømte taler.

– Jeg kaller det «look to Märtha», sier Bomann-Larsen. Det er det selvbildet Norge gikk ut av krigen med og det er autorisert av den amerikanske presidenten.

– Antyder du at det var noe seksuelt mellom disse to?

– Det har vi ingen indikasjoner på. Han er veldig betatt av henne, det tyder alt på. For henne er det en opplagt ting å stille opp for presidenten. Hun har alt å vinne, selv om det sikkert har vært anstrengende for henne.

Les også:

Kongens nei ble nesten døden for ham.

Dan P. Neegaard

– Har kronprins Olav kommentert det nære forholdet?

– Kronprinsen er veldig begeistret for Roosevelt og er bare lykkelig. Overfor Olav er presidenten en onkelaktig rådgiver og han slipper ham inn i sin nærmeste pokerkrets. Men det er ingen tvil om at det er Märtha som primært opptar ham.

– Har du funnet brev direkte mellom ektefellene Olav og Märtha?

– Nei, deres korrespondanse er trolig destruert. Det finnes noen korte brev fra kronprinsessen til Roosevelt og det finnes brev mellom Roosevelt og kong Haakon og kronprins Olav. Og jeg har funnet et svært interessant brev fra den tyske sendemannen i USA til kronprinsessen, tyskerne vil ha henne tilbake til Norge og et brev fra Märtha der hun omtaler saken. Det er en kjempestory.

CappelenDamm. VS: Bomann-Larsen

En konge som sier nei flere ganger

Bind 7 i Bomann-Larsens store kongebiografi handler også i stor grad om kongen og kronprinsens år i London. Som i filmen som for tiden går på norske kinoer, Kongens Nei, fremstilles kong Haakon som en svært bevisst og klok strateg. I London sier han nei, ennå en gang, den gang til personlig kongemakt, sier forfatteren.

– Kong Haakon er et samlingsmerke som vokser og vokser i denne tiden. London-regjeringen er avhengig av ham fordi de trenger legaliteten. Kongen truer blant annet med å abdisere og driver frem planen som til slutt ender med at kronprins Olav blir Norges forsvarssjef.

– Jeg slutter boken ikke med kongens hjemkomst, men med kronprinsens. Det er ingen tilfeldighet, Olav presenteres som den totale konge og han møter folket alene. Dette viser seg å være et meget godt politisk trekk og det var kong Haakon som var strategen, sier Tor Bomann-Larsen.