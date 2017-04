13 spill du bare må ha

Jon Ingemundsen/Jarle Aasland

Ludo er ikke verdens kuleste spill, men barnas abc i brettspillenes liv midt mellom tilfeldighet og gambling. Hvis du mot formodning ikke har det, kjøp det gjerne i en av samlepakkene – da kan du få stigespill og annet snacks i tillegg.

Jon Ingemundsen/Jarle Aasland

Den forsvunne diamant er gyserludo, du triller terningen mot farer og rikdom, og du vet aldri om det er diamanten som skjuler seg bak den runde, røde brikken – eller røveren. Stort drama for små barn og barnlige voksne.

Jon Ingemundsen/Jarle Aasland

Monopol hører med, selv om mange av oss synes det er 20 drepende kjedelige minutter i starten, 10 spennende minutter midt i (fram til vi ser hvem som kommer til å vinne) og 40 minutter seigpining før vinneren har slått oss andre konkurs. Men ok, antikapitilistspillet er en klassiker, og en god innføring i spill som varer mer enn cirka et kvarter. Men de følgende spillene er supre alternativ:

Jon Ingemundsen/Jarle Aasland

Risk er en nyere klassiker, men hører absolutt hjemme i enhver spillsamling. Strategispillet er enkelt å lære, det framkaller krigerne i oss, og det er irriterende på en kul måte at du ikke vet hva motstanderen din vil oppnå – alle spillerne har nemlig ulike, og hemmelige, mål. Terning og brikker på stort kart over områder å erobre. OBS: Gå for originalutgaven, ikke Ringenes Herre eller andre fikse forsøk.

Jon Ingemundsen/Jarle Aasland

Settlers of Catan er det klassiske sivilisasjonsspillet der spillerne skal samle ressurser og bygge seg opp både rikdom og makt. I motsetning til haugevis av andre spill er dette ekstremt stramt og effektivt; reglene er få, spillet er lett å lære, og likevel spennende i årevis. Finnes i utallige versjoner og utvidelser, begynn med originalen.

Jon Ingemundsen/Jarle Aasland

Ticket to Ride er det aller beste familiebrettspillet for de som orker mer enn en halvtime, og det gjør dere – bare prøv. Her skal det bygges jernbane på brettet, som selvsagt er et kart. Du har helt andre mål enn motspillerne dine, men vær sikker på at du må raska på for å finne de beste rutene før du blir stengt inne. Som for de fleste andre spill: Hold deg til førsteversjonen – i dette tilfelle spillet som handler om tog i USA.

Jon Ingemundsen/Jarle Aasland

Splendor er et nokså ferskt spill, men det har lang levetid – garantert! Her samler du edelsteiner og verdikort, og forsøker å utmanøvrere motstanderne dine ved å være litt smartere enn dem. Det er du dessverre ikke, men hver gang du taper er du skråsikker på at neste gang, da!

Jon Ingemundsen/Jarle Aasland

Spørrespill passer godt nå, etter litt introverte tenkespill, selv om noen hater sånt . De kan ta oppvasken mens dere andre finner fram til hovedstaden i Burundi og en glemt norsk hekkeløper. Ufattelig mange spill å velge blant, og de fleste holder mål. Men ta gjerne en Trivial Pursuit eller Bezzerwizzer-variant, og spill gjerne på lag.

Jon Ingemundsen/Jarle Aasland

Ligretto er kortspillet ungene elsker og voksne vinnerskaller hater. Treige oldiser er dømt til å tape, for her handler det om å reagere lynraskt på farger og tall som dukker opp og forsvinner akkurat idet far har skjønt at nå burde han reagert. Mye bedre/verre enn Uno – med uforsvarlig høyt støynivå, vanvittig tempo, stor og ung seiersglede.

Jon Ingemundsen/Jarle Aasland

Master Mind er for de som vil roe seg etter alt ståket. De to som finner den stilleste kroken på hytta, kan ta fram logikktesten som var rene farsotten for noen tiår siden. Nå er den tilbake, og like krevende og engasjerende som før. Ene spilleren lager en fargekode – den andre skal løse den.

Jon Ingemundsen/Jarle Aasland

Conenames er lagspillet som begeistret mange i fjor. Det består av en haug med kort som inneholder hver sitt ord. 25 kort, altså ord, legges ut på bordet, og laglederne skal ved hjelp av små hint få laget sitt til å finne ut hvilke ord hun eier – før motstanderlaget finner sine. Høres det treigt ut? Det er det definitivt ikke!

Jon Ingemundsen/Jarle Aasland

Rasende roboter, eller Ricochet Robots, er kanskje det mest geniale spillet siden sjakk. Det opphever alle vante regler og mekanismer: Ubegrenset antall deltakere (så lenge alle ser brettet), alle kan spille med alle brikkene, og alle spiller samtidig. Det handler om å flytte fargede roboter rundt på et brett fullt av hindringer, og spillerne skal finne raskeste vei for hver ny oppgave som dukker opp. Fantastisk bra, men spillet kan være litt vrient å få tak i. Det er verdt jakten, vi lover!

Jon Ingemundsen/Jarle Aasland

Black Stories er knapt nok et spill, mer en avansert og historiebasert versjon av 20 spørsmål. Lederen leser en setning fra et kort, og deltakerne skal sammen forsøke å finne fram til historien som ligger bak. For eksempel: «En naken mann, med en halv fyrstikk i hånden, skyldes i land på en øy.» Still ja- og nei-spørsmål og finn ut hva som er skjedd. Krever en viss konsentrasjon, men det er stilig å jobbe seg fram mot løsningen som bare lederen kjenner. Kan gjerne løses etter påskekrimmen på TV. Mange utgaver finnes, velg gjerne den aller første.