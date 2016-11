– Hvorfor vi skal dra til Mars? Hæ, er du seriøs nå?

Dr. Robert D. Braun, som er romteknologiprofessor ved Georgia Institute of Technology, ser himmelfallen ut. At noen kan stille spørsmål om hvorfor vi skal bruke enorme ressurser for å legge i vei på en rundt 260 dagers lang reise til en livsfarlig ødemark ute i verdensrommet, er uforståelig for ham.

Så har Dr. Braun også viet hele livet sitt til romforskning. Han har bidratt enormt til NASAs undersøkelser på Mars og underviser i dag noen av USAs skarpeste hjerner innenfor romfartsteknologi.

Han var også selvskreven da National Geographic Channel (NGC) trengte en rådgiver under produksjonen av dokudramaet «Mars».

– Har du aldri ønsket å være en del av noe som er større enn deg selv? Større enn familien din og landet ditt? spør han.

Les også:

NASA

Hele kloden må samarbeide

«MARS» har Norgespremiere på National Geographic Channel søndag 13. november.

– Å kolonisere Mars garanterer at menneskeheten vil overleve i fremtiden. Det er også veldig få mål innenfor ingeniørkunst som krever at hele kloden samarbeider, men å sørge for at Mars blir en beboelig planet er ett av dem, sier Robert D. Braun.

– Vi klarer det ikke hvis ikke hele verden bidrar, og det i seg selv er et godt argument for å gjennomføre et slikt gigantprosjekt, slår professoren fast.

Storsatsing

Alt arbeidet som ligger bak en fremtidig kolonisering av vår røde naboplanet utgjør basis for dokudramaet «Mars», som er National Geographic Channels mest ambisiøse prosjekt til nå.

Dramadelen av serien utspiller seg i 2033, og kretser rundt et team på seks astronauter som drar til Mars. Handlingen blir jevnlig avbrutt av glimt fra 2016, hvor vi møter virkelighetens forskere og ildsjeler som jobber for å gjøre en slik reise mulig. SpaceX-gründer og Tesla-skaper Elon Musk er en av dem som har latt seg intervjue.

Han håper å sende avgårde mennesker til Mars allerede om ti år, i raketter som det går an å returnere i. Men foreløpig er det kun enveisbilletter til denne planeten, hvis forskerne greier å løse alle utfordringene knyttet til en slik tur da. For dem er nok av, for å si det mildt.

Robert Viglasky/National Geographic Channel

Ingen luft å puste i

– Først og fremst er det trøblete å komme seg dit, særlig byr landingen på problemer fordi Mars ikke har en tykk atmosfære som fungerer som en naturlig brems for romskip. Det er heller ingen luft å puste i, strålingen fra solen er livsfarlig og det er nesten ikke vann i flytende form der heller, forteller Stephen Petranek.

Han har skrevet «How we’ll live on Mars», boka som TV-serien er delvis basert på.

De første menneskene som ankommer søsterplaneten vår vil derfor bli tvunget til å bokstavelig talt gå under jorden for å beskytte seg mot stråling. I disse bunkerne vil det kun være syntetisk lys, og de ferske marsboerne vil overleve på tørrfor og de få grønnsakene de måtte greie å dyrke frem.

Hva det vil gjøre med folk å leve under slike forhold i lengre perioder, kanskje for resten av livet, gjenstår å se.

National Geographic Channels/Eve

- Vi har forsøkt å forske på dette ved å blant annet isolere mennesker i Mars-lignende omgivelser på Hawaii og studere dem, men det gir oss ikke alle svarene. De psykologiske følgene av en slik reise er fremdeles ukjent territorium, medgir Petranek.

– Men veldig få astronauter er opptatt av livskvalitet når de er på romreiser. De er i stedet drevet av et intenst ønske om å være pionerer. Neil Armstrong og Buzz Aldrin tok noen kjempesjanser da de dro til månen, men de gjorde det for menneskeheten. Det var riktignok en kortere tur, men heller ikke de visste om de ville komme hjem igjen, påpeker Dr. Braun.

Terraforming

Selv om Mars langt fra er noe paradis for mennesker i sin nåværende tilstand, håper man at det kun er et forbigående problem.

- Det er fullt mulig å gjøre Mars til en mer jordlignende planet, såkalt terraforming, og det er heller ikke så vanskelig som du skulle tro. For eksempel kan man i teorien frigjøre noen av de enorme mengdene med karbondioksid som ligger i tørrisen ved polene ved hjelp av oppvarming. Det vil føre til en tykkere atmosfære som igjen skaper en drivhuseffekt, og når isen fordamper vil vi få vann i atmosfæren som på jorden, hevder Petranek.

En tykkere atmosfære vil også hjelpe til å stabilisere temperaturen på Mars, som for tiden svinger mellom 20 varmegrader og 125 minusgrader. At tyngdekraften bare er en tredjedel av den vi har på jorden, er det vanskeligere å gjøre noe med.

– Og hva det vil gjøre med mennesker rent fysisk å leve i en verden med en slik tyngdekraft er ikke lett å spå. Men vi vet at det påvirker blodsirkulasjon, benbygning og immunforsvar negativt. I tillegg opplever flere astronauter å få dårligere syn etter lengre opphold i verdensrommet, sier Petranek.

– Jorden er i fare

Han er likevel ikke i tvil om at det helt klart vil være verdt strevet å forandre Mars til et potensielt nytt hjem for millioner av mennesker.

– Jorden er i fare. Det er hundre prosents sjanse for at planeten vårt kommer til å truffet av en astroide som vil utslette store deler av livet her, det er bare et spørsmål om tid. Kolonisering av Mars sikrer vår videre eksistens, slår han fast.

Men er vi verdt å redde? Everado Gout, som har regissert alle de seks episodene av «Mars» er usikker.

– Når vi nå skal erobre en ny planet, gjenstår det å se om vi greier å skape en bedre verden, eller om vi kommer til å gjøre de samme feilene der også. For i så fall er det lov å spørre seg om hva som er vitsen.