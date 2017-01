– Alt står bra til med Hollywood-skiltet

Ingen skade skjedde med det legendariske Hollywood-skiltet oppe i åsen over filmbyen etter nyttårspeket, melder Los Angeles Times.

Bokstavene på Mount Lee er hele 13,7 meter høye og ifølge avisen uskadet. Gjerningsmannen – som foreløpig ikke er fakket til tross for at vedkommende synes på overvåkingskameraene – dekket nemlig til de to O-ene med presenninger så de i stedet så ut som E-er, ifølge avisen.

Dermed fikk det lokale brannvesenet oppgaven med å gjenopprette normalbokstaveringen. Fordi skiltet ikke ble ødelagt, vil politiet bare etterforske hendelsen som en mindre forseelse.

Peket skjedde muligens som et nikk til at innbyggerne i California før jul gikk inn for å legalisere marihuana i en avstemning. Og kanskje var nyttårsaftenens bokstavspøkefugl inspirert av et tilsvarende pek tilbake i 1976: Da ble også bokstavene trikset med for å feire delstatens da mer vedtatte og liberale lovgiving rundt marihuana, ifølge BBC.