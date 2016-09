– Blant det viktigste som kan gjøres for Henrik Ibsen

Hvordan oversette Nora og Torvald Helmers norske 1800-tallsspråk til moderne engelsk? Dét er blant utfordringene som Ibsen-oversetter Erik Skuggevik og litteraturprofessor Tore Rem har strevd med de siste seks årene.

I sommer kom nemlig A Doll’s House and Other Plays og Peer Gynt and Brand ut på tradisjonsrike Penguin Classics.

Forlaget har satt seg fore å oversette og utgi Ibsens viktigste verker på nytt, noe som ikke er blitt gjort siden 50-tallet.

– De engelske Ibsen-oversettelsene som nå erstattes, har vært gitt ut igjen og igjen uten fornyelse. De har solgt i hundretusenvis av eksemplarer, men de siste tiårene har de vært påfallende utdaterte, sier Rem, som er redaktør for de nye Ibsen-utgivelsene.

Sammen med blant andre Skuggvik, har han sørget for at Ibsens viktigste verker er på vei ut til verden i nye versjoner.

Klassikere til folket

– Penguin Classics er den fremste forvalteren av verdens litterære kanon på engelsk. Dette er noe av det viktigste man kan gjøre for Ibsens fortsatte eksistens ute i verden, sier Rem.

Siden sin første utgivelse, Odysseen i 1946, har Penguin gitt ut klassikere i fristende og gjenkjennbar innpakning, til lav pris og med bred distribusjon. I dag er Penguin Classics et underbruk av det britiske gigantforlaget Penguin Random House, men ideen fra 40-tallet lever i beste velgående.

Det er svært sjelden at Penguin Classics tar for seg så store overhalinger som de nå gjør med Ibsen.

Rem minner om at Ibsen er en verdensforfatter som skrev på et knøttlite språk. Det er få som har direkte tilgang til originalskriftene.

– Han er avhengig av at noen tar jobben med å bearbeide og gi ut verkene fra 1800-tallet. Det er ofte fra engelsk Ibsen oversettes ute i verden, sier han.

Ifølge Penguin Classics har den gamle utgaven av A Dolls House vært den mest solgte av forlagets Ibsen-bøker, med ca. 10.000 eksemplarer årlig.

Fakta: Ibsen i Penguin Classics I 2014 kom den første av de nye Ibsen-utgivelsene på engelsk, The Master Builder and Other Plays. I sommer kom A Doll’s House and Other Plays og _Peer Gynt and Brand Litteraturprofessor Tore Rem ved Universitetet i Oslo er redaktør for utgivelsene. Andre som bidrar er litteraturprofessorene Toril Moi, Terence Cave, Janet Garton og forfatter og kritiker Paul Binding. Erik Skuggevik, Deborah Dawkin og Geoffrey Hill har oversatt verkene. Utgivelsene er delvis finansiert av Norla (Norwegian Literature Abroad), Utenriksdepartementet, Senter for Ibsen-studier og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo.

Leste 2500 originale Ibsen-brev

Prosjektet startet med at Rem tilfeldigvis møtte en nyansatt Penguin-redaktør i England for syv-åtte år siden. I sitt jobbintervju hadde hun trukket frem Ibsen blant forfatterne hun mente forlaget burde fornye.

Aftenposten skrev først om prosjektet i 2010. Da var planen at det skulle komme fire bøker allerede i 2013. Slik gikk det ikke.

I løpet av prosessen har oversetter Erik Skuggevik blant annet lest 2500 originale Ibsen-brev, alt for å komme nærmere språket hans.

I startfasen unnlot Skuggevik å se til tidligere oversettelser. Han ville ikke la seg påvirke av andre oversetteres ordvalg og formuleringer. Og han ville unngå å kopiere gamle tabber, slik Ibsen-oversettere har gjort i generasjoner

Ifølge Rem har mange tidligere Ibsen-oversettere tatt snarveier, prøvd å glatte over problematiske formuleringer for å få teksten til å funke på engelsk.

– Våre oversettere har jobbet knallhardt for å prøve å bevare kompleksiteten i originaltekstene, sier han.

Mye å slite med hos Ibsen

Oversetterne har slitt med sære dansk-norske ordsammensetninger, metaforer, småord og nyord. De har slitt med Ibsens presisjonsnivå, hans rytme og tempo.

Skuggevik trekker frem ett av mange problemer med Et dukkehjem:

Nora bruker konsekvent ordet dejligt. Torvald derimot, sier herligt når han skal uttrykke omtrent det samme. Forskjellen er mikroskopisk, men helt bevisst og vanskelig å identifisere, ifølge Skuggevik.

Resultatet er blitt at Nora i den nye utgaven av A Dolls House sier lovely, mens Torvald bruker splendid.

Skal leses i flere tiår

Arbeidet er nå inne i siste fase. I løpet av et par års tid håper redaksjonen å gi ut resten av Ibsens samfunnsdramaer under tittelen Hedda Gabler and other plays.

På tross av at oversetterne har strukket seg langt for å imitere Ibsens originaler, mener Rem at bøkene uunngåelig fremstår som mer moderne enn tidligere oversettelser.

I oversettelsene fra 50-tallet var målet å ligge så tett opptil datidens språk som mulig.

– Vi har nok tenkt at dette skal ha en større varighet, så vi kaster ikke inn en masse moderne sjargong. Den forrige utgaven varte i 50–60 år. Vi har måttet minne oss selv på at dette skal bli lest i flere tiår, sier Rem.