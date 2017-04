Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år.

Rasmus Glenthøj (red.)

Gads forlag A/S og SAP Scandinavian Academic Press.

Det er bare å glede seg: Norske og danske historikere har gått sammen om å skrive om de dansk-norske forbindelsene gjennom 600 år, en god idé som er blitt til et imponerende bokverk.

Det også stas at forordet er skrevet av formannen for Folketinget, Pia Kjærsgaard, og den norske stortingspresidenten Olemic Thommessen. Dette er boken for alle som interesserer seg for norsk historie og dansk-norske forbindelser.

Nygammelt

Mellem brødre er en stor samling artikler skrevet til den store feiringen av grunnlovsjubileet i 2014. Her beskrives de avgjørende trekkene i den dansk-norske historien både før og etter det som betegnes som «fellestiden». En del er selvfølgelig kjent barnelærdom, men her er også mye stoff de færreste kjenner til.

Hovedvekten ligger naturlig nok på 1700- og 1800-tallet, men linjene trekkes også frem til vår egen tid. Danmark som det blide, deilige ferieland for nordmenn fremheves, men det pekes også på et underliggende konfliktstoff som for eksempel dukket opp da en statue av prins Christian Frederik skulle oppføres foran Stortinget i Oslo.

Dansk perspektiv

Det er selvfølgelig ekstra interessant at så mange danske historikere har bidrag i denne antologien. De bringer inn perspektiver som er lite kjente for oss her i Norge. Hvordan det dansk-norske samlivet ser ut fra et dansk ståsted, er både utfordrende og tankevekkende.

Ellers kan vi glede oss over alle bidragene fra norske historikere. Øystein Rian skriver om de dansk-norske kongene, Knut Kjeldstadli om folkesosialismen, Harald Herrresthal om musikklivet, Dag Thorkildsen om folkehøyskolene, Jørgen Haugan om den dansk-norske litterære unionen, Ruth Hemstad om kulturunionens oppløsning i 1905, Morten Nordhagen Ottosen om identitet og patriotisme og Odd Arvid Storsveen om de store historiefortellingene i begge land. Samtlige holder et høyt faglig nivå og skriver godt.

Sentral i antologien er redaktøren Rasmus Glenthøj, adjunkt ved Syddansk Universitet. Han var prosjektleder for 1814-programmet til Fondet for dansk-norsk samarbeide. Sammen med den norske historikeren Morten Nordhagen Ottosen skrev han 1814: krig, nederlag, frihet som ble utgitt i forbindelse med jubileet.

Glenthøj er ansvarlig for en instruktiv prolog om de nasjonale grunnfortellingene i Danmark og Norge og en sammenfattende epilog. I tillegg har han skrevet artikler om innflytelsen fra den norske grunnloven på dansk politikk og om hvorfor Danmark og Norge ble adskilt i 1814.

Hva er det å være norsk?

Et tema som berøres av flere er den norske identitetsdannelsen i fellestiden. Fra 1770-årene oppsto det seg en særskilt interesse for hva det vil si å være norsk.

Det ble utviklet en ide om at det fantes en spesiell norsk folkekarakter formet av klima og natur. Nordmannen var ærlig, åpen, livlig, tapper, standhaftig, frihetselskende og kongetro. Samtidig var han selvfølgelig sterk og barsk. Forestillingene ble så koblet til idealer fra opplysningstiden. Som Ottosen skriver, ga dette seg utslag i en spesiell dyrkelse av odelsbonden som ble en personifisering av forbindelsen mellom norsk natur og opplysningstidens liberale idé om individuell frihet og likhet.

De glemte historiene

Glemsel er et annet interessant tema. Hva er glemt eller skjøvet under teppet i den norske og den danske historieskrivningen? Som Glenthøj skriver, har danskene i forbløffende grad skrevet sin historie uten å ta med Norge. På norsk side er selvfølgelig fellestiden levende erindring og 1814 gjenstand for kontinuerlige feiringer. Da er det nyttig å bli minnet om at Stortinget i 1864 stemte over om landet igjen kunne inngå i en union med Danmark. Forslaget falt mot bare tre stemmer.

I epilogen diskuterer Glenthøj temaer for videre forskning. Det er tydelig at han er skeptisk til sort-hvitt-fremstillinger av det dansk-norske forholdet. Hans oppfordring til historikerne er å konsentrere seg om det grå, det vil si legge større vekt på mangfold og nyanser.

Mellem brødre er skrevet av fremtredende danske og norske historikere. Samlet sett gir de et svært godt bilde av forholdet mellom Danmark og Norge i 600 år.