– Den største frykten er at artister sensurerer seg selv

«Forbudte sanger» er tema for årets Oslo World Music Festival, som pågår denne uken.

– Samtalen som kommer ut av møtet mellom artister fra forskjellige kulturer, er viktigere enn selve temaet «forbudte sanger». Det spennende her er at man samler så mye folk for å snakke om det.

Fiolinist Haig Papazian i det libanesiske bandet Mashrou’ Leila lener seg over kafébordet i Operaen. Ukens Oslo World Music’ blikk på sensur og ytringsfrihet i musikken engasjerer.

Er åpent muslimsk homofil

Bandet føler seg både berørt og ikke. Mashrou’ Leila kommer fra Beirut og synger blant annet om religion, kjønn og seksualitet. Frontmann og vokalist Hamed Sinno er også åpen muslimsk homofil, noe som har skapt kontroverser.

Så sent som i april ble en konsert i Amman stoppet av Jordans turistmyndigheter, angivelig på grunn av bandets visuelle effekter og meninger om politikk, religion og seksuell frihet.

– Det er flott at våre sanger kan åpne opp en diskusjon om slike temaer, selv om dette ikke er det viktigste for oss. Å utfordre sensuren er ikke vårt poeng, vi er et pop- og rockeband som opererer kreativt fritt, sier Haig Papazian.

Eget seminar om forbudene

Mashrou’ Leila er ikke alene om å skape musikk som betyr noe, som beskriver eller prøver å endre en verden preget av rasisme, ulikheter, kriger og miljøutfordringer.

Under Oslo World Music Festival følges bandet av blant annet tunisiske Emel Mathlouthi, hvis musikk er omtalt som lydsporet til revolusjonen og den arabiske våren. Av avdøde Inga Juuso, som søndag hylles for sin innsats for joikens plass i norsk kultur. Og av iranske Masha Vahdat, som med sin stemme oppfattes som en trussel av myndighetene i et hjemland der det fortsatt er forbudt for kvinner å synge offentlig.

Onsdag ettermiddag arrangeres også seminaret «Forbidden songs», med flere av artistene til stede. Norske Moddi og Deeyah Khan stiller også der.

Utfordring i personlig sensur

Medlemmene i Mashrou’ Leila føler seg ikke direkte truet for sine tekster og meninger, men kjenner likevel på forskjellige former for sensur.

– Den største frykten er at artister sensurerer seg selv på grunn av det indre og ytre presset, sier vokalist Hamed Sinno.

Én ting er at artister kan bli dirkete truet eller fengslet for sine låter, noe annet er at artister velger å uttrykke seg annerledes enn opprinnelig ønsket for i det hele tatt å bli spilt.

– Her går det en tynn linje mellom hva som er greit eller ikke, og vi har opplevd episoder der vi har følt på dette, men bestemt å gjøre vårt likevel. Denne sosiale, mer personaliserte formen for påvirkning og sensur er en utfordring for mange artister i dag, sier Hamed Sinno.

I Libanon har ikke dette hindret ham i å skrive tekster om homofil forelskelse, og bandets siste album Ibn el-Leid henter sine temaer fra nattelivet i den liberale hovedstaden Beirut.

Ingar Storfjell

Forbud virker mot sin hensikt

Mashrou’ Leila omtales nå som det største bandet fra den arabiske verden, blant annet på grunn av innholdet. Det var ikke like lett å finne da de fire i bandet vokste opp i Beirut.

– Det var ikke slik at ingen skrev om de temaene vi er opptatt av, men det var ingen steder vi kunne finne og høre det. Musikken ble den gang stoppet og sensurert av myndighetene. Internett, Youtube og sosiale medier har endret alt dette nå, sier Hamed Sinno.

Han mener at den katolske kirken fortsatt prøver med sin komité for sensur, men at landets svake myndigheter har gitt opp.

– Det at alle kan finne alt de ønsker på nett, gjør at forbud mot kultur ikke virker lenger. Det er heller motsatt. Å forby noe trigger bare mer interesse, sier Hamed Sinno.

Mashrou’ Leila er med på seminaret «Forbidden songs» onsdag ettermiddag, og har en egen artistprat og spiller konsert på Sentrum Scene fredag.