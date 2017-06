– I fjor var vi veldig ferske, og det hele var veldig stressende. Nå håper jeg at jeg er godt nok forberedt. Jeg var veldig sliten på slutten av sommeren i fjor.

Ary er blant navnene som utmerker seg i årets festivalsommer. Hun spiller blant annet på Roskilde, Glastonbury og Way Out West, tre av Europas største festivaler. I tillegg reiser hun over hele landet, fra Kristiansand til Kirkenes.

– Det kommer til å bli veldig gøy å dra ut for å spille igjen. Jeg gleder meg til kanskje mest til Våt Moro i Florø, for jeg har hørt at vi kan kjøre vannscooter der.

23-åringen fra Trondheim har så langt 15 annonserte konserter i sommer.

Rolf Øhman

Mye å bevise

Selv om fjoråret var travelt, regner Ary fortsatt seg selv som veldig fersk. I alle fall når det gjelder de store festivalene som Glastonbury-festivalen i Somerset i England, der 135.000 mennesker er innom.

– Jeg regner ikke med å få et fullt telt der, men det er kult å få sjansen. Da er det mye jeg må bevise, og jeg drar ikke dit bare for å ha det fett. Jeg drar dit for å vise at jeg fortjener plassen.

Selv hadde hun ikke noe forhold til Glastonbury før hun fikk vite at hun skulle spille der. Det var vennenes overraskelse og begeistring som gjorde at hun forsto at dette var en spennende spillejobb.

Rolf Øhman

Nå har hun skjønt at hun skal være spent.

– Det hjelper å ikke ha så høye forventninger. Jeg kan være litt nervøs før jeg går på scenen, men jeg vet at det går over. Ni av ti ganger er jeg i en sone, og da går ting av seg selv.

Da alt gikk galt i Træna

Den tiende gangen, når Ary ikke er i sonen, kan det gå skikkelig galt. Slik det gjorde på Trænafestivalen i fjor.

Bagasjen kom ikke med flyet, og siste båt til festivalen på Helgeland i Nordland hadde gått. Etter mange telefoner kom bagasjen frem en halvtime før konserten, men stemmen var forsvunnet i tårene og utmattelsen etter mange spillejobber.

– Jeg gikk ut på scenen, og det kom ikke et pip fra halsen. Jeg hvisket og snakket litt, og så latet jeg som jeg sang før vi kuttet de tre siste sangene. Med en gang jeg gikk av scenen, falt jeg sammen og gråt. Jeg vet at jeg kunne gjort det bedre, men jeg ville ikke vært opplevelsen foruten.

– Har du fått reaksjoner i etterkant?

– Jeg møtte faktisk en dame her om dagen som hadde sett konserten. Hun mente det var kjempebra, sier Ary og ler.

Sjef for en liten bedrift

Det gikk også galt da Ary spilte på Øyafestivalen i fjor, selv om været ga henne en bursdagsgave og sørget for fullt telt på Sirkus.

– Rett før siste sang kapret koristen min mikrofonen og sang bursdagssangen. Da ble jeg så satt ut at jeg glemte teksten på siste sang. Jeg sto på scenen og så meg rundt mens jeg lo og gråt.

Nesten ett år senere, med slike opplevelser i sekken, er Ary blitt bedre på det meste og på god vei til å bli allemannseie. «Childhood Dreams» er spilt av over 6 millioner ganger, og i fjor høst var hun aktuell med åpningssporet på NRK-suksessen «Nobel».

Rolf Øhman

– Fjoråret var også mitt første møte med business. Jeg er på en måte sjefen for en bedrift som begynner å bli ganske stor. De fleste rundt meg er eldre og mer erfarne, så det var en bratt læringskurve.

Nå går det bedre, og Ary har spesielt lært to viktige ting.

– At jeg må stole på at jeg vet hva som er best for prosjektet Ary, og at jeg ikke tar valg basert på følelser.

En skallet bartender står i Operaen

Utover noen pianotimer i fjerdeklasse hadde ikke Ary jobbet med musikk før det plutselig løsnet for noen år siden. Etter å ha droppet ut av videregående, var hun en rastløs bartender i Stavanger som drakk mye alkohol og lagde, ifølge henne selv, god kaffe.

– Livet var litt tomt, og jeg brydde meg ikke om noe. Etter hvert sluttet jeg å gå på jobb, og lå hjemme i to uker før en kompis anbefalte å laste ned et musikkprogram. Da flyttet jeg hjem til pappas loft og snyltet fra kjøleskapet i to-tre måneder før jeg kom ut av kokongen igjen.

Da hadde hun omtrent 60 skisser til sanger, og fikk raskt sin første konsert – i Den Norske Opera & Ballett, under en motefremvisning for moteutdanningen Esmod. Fortsatt korthåret, og nå i en veldig stor kjole.

Da gikk det heller ikke optimalt.

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre en soundcheck, så jeg droppet det. Det var sikkert mellom 1000 og 2000 mennesker i salen, og da jeg begynte kom det så mye feedback i mikrofonen at jeg skrudde den av.

Etter et intenst 2016 og mye øving går det mest sannsynlig bedre i sommer.