– Endelig vant musikken

Det sier en nesten rørt Morten Thomassen, fanleder i den norske MGP-klubben.

I 17 år har han vært med Eurovisionsirkuset. Aldri før har han opplevd at mange tusen pressefolk og fans i pressesenteret ble musestille da vinnerlåten skulle fremføres.

Det skjedde etter at det ble klart at Portugal vant årets finale.

– Det er så ubeskrivelig. Portugal, som har en så fantastisk musikkultur, og som har forsøkt så mange ganger med å komme igjennom med sin musikk, men aldri har de lykkes. Det har deltatt med Fado, men det har gått sånn passe. Endelig har de klart å åpne hjertene til hele Europa med denne musikken, sier Thomassen.

MGP-lederen var ordentlig høyt opp etter at Portugal ble utropt som vinner. Det skulle altså ta 62 år før portvinlandet gikk helt til topps.

– Også den talen han holdt på scenen, det var jo rene Oscartalen. Endelig er det noe annen en elektrisk pling plong og pyroshow som vinner. Denne fyren er helt genial, sier Thomassen.

Han mener vinnerlåten til Salvador Sobral, «Amar Pelos Dois» kommer til å bli en stor hit.

– Det er en evergreen som like godt kunne vunnet i 1956, sier Thomassen.

Ble rørt

Efrem Lukatsky / TT / NTB Scanpix

Aleksander Walmann i JOWST ble rørt da han hørte finalelåten fremført på slutten av finalen.

– Det er en så ekte, fin og ærlig låt. Og da han fremførte den samme med søsteren sin på slutten, da åpnet alle kraner for min del. Det var et veldig fint øyeblikk, sier Walmann.

Joakim With Steen var like imponert.

– Jeg er gla det var en helt annerledes låt som vant. Hadde det vært noe som lignet veldig på vår låt, hadde jeg i større grad følt at vi hadde tapt. Nå skjønner jeg at dette er noe helt annet, sier With Steen.

Jan Fredrik Karlsen, musikkansvarlig for Melodi Grand Prix, mener vinnerlåten setter en ny standard.

– Det som er så gøy med den låten, er at den var en skikkelig outsider, en helt annerledes låt. Alt handler om utvikling, gjøre nye ting. At en slik låt fungerer, skaper spenning foran neste år. Du aner ikke hva du får i dennekonkurransen, og det er det fine med konseptet, sier Karlsen.