– Etisk problem å offentliggjøre Hamsun-journalene

– Jeg stusser over beskrivelsen av Hamsun som «mysterium» og «gåte». Vi vet jo mer om Knut Hamsun enn om de aller fleste mennesker fra hans historiske periode, sier litteraturprofessor Tore Rem.

Torsdag skrev Aftenposten om billedkunstner Thomas Kvam, som bruker hemmelige Hamsun-dokumenter i 28 nye malerier som stilles ut i Berlin.

Våren 1926 gikk Knut Hamsun i terapi hos en av Norges første psykoanalytikere, Dr. Johannes Irgens Strømme. Forfatteren slet med skrivesperre, men etter behandlingen løsnet det for nobelprisvinneren. Kvams mål er at legejournalen spres og tolkes.

Tror ikke svar finnes i psykoanalysen

– Spørsmålet om Hamsuns motiver for å trå så fatalt galt som han gjorde, får vi uansett ikke tilgang til gjennom psykoanalyse fra 1926, sier Rem, som i 2014 ga ut boken Knut Hamsun – Reisen til Hitler.

– Det som er spesielt for Hamsun, i motsetning til enhver annen Hitler-sympatisør, er at han hadde en begavelse, et kunstnerskap og en særskilt autoritet i offentligheten. Disse stilte han til nazismens disposisjon. Dermed fikk han et større ansvar som nazist enn hvermannsen, fortsetter Rem.

Han mener det uten tvil er etisk problematisk å gjøre journalen tilgjengelig.

– Jeg ser ikke relevansen at vi får vite mer om Hamsuns sex- og drømmeliv, selv om det kan virke pirrende. Jeg tror ikke vi får noen oppskrift på hvordan man skaper stor kunst. Den virkelig historiske betydningen av Strømmes terapi, var at han synes å ha hjulpet Hamsun over skrivesperren, sier Rem.

Krever omfattende tolkningsarbeid

Sammen med Hamsun-biograf Ingar Sletten Kolloen skrev Sigmund Karterud i 2003 en personlighetsanalyse av Hamsun i Samtiden.

Heller ikke Karterud, som er professor i psykiatri, deler Thomas Kvams oppfatning om at journalen skal bidra til noe revolusjonerende nytt.

– Hva er det i så fall som skal forklares? Det mangler en ordentlig hypotese her. Journalen inneholder stort sett referater av Hamsuns drømmer. Det kreves et betydelig treningsarbeid og en rekke andre opplysninger for å kunne sette dette inn i en sammenheng, sier Karterud.

Leif Hamsun om familiens mørke arv: – Jeg sliter med å forstå at man må tråkke dikteren ned i gjørma

– Ikke kurert for narsissisme

Han og Kolloen gikk i sin tid gjennom en del av journalen som allerede var transkribert.

– Strømmes terapi ser ut til å ha vært usedvanlig god i den forstand at Hamsun fikk tilbake sine kreative evner. Hvor stor betydning det har ellers, er en annen sak. Psykoanalysen kurerte ham åpenbart ikke for narsissismen, som sannsynligvis bidro til at han ble nazist, sier Karterud.

I en artikkel i Dagbladet i 2001 sa Karterud at det var uetisk å frigi materialet, slik Nasjonalbiblioteket ønsket på den tiden.

– Vi hadde en runde på dette i forbindelse med biografien til Kolloen. Nå mener jeg de etiske spørsmålene ikke er så viktige. Journalene har uansett ikke allmenn interesse, sier Karterud.

