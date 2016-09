– Facebook er blitt verdens største nettsamfunn fordi det er tannløst og ufarlig

– Noe av nøkkelen til at Facebook er blitt så store, er at de var det første sosiale nettverket som fikk eierskap til det å være seriøse, sier Ida Aalen, som er kommunikasjonssjef i Netlife Research.

Mange har de siste dagene reagert på at Facebook nekter sine brukere å poste et ikonisk bilde fra Vietnamkrigen.

Aalen tror Facebooks strenge regler har vært en fordel for verdens største nettsamfunn.

Hun minner om at da Facebook blomstret på 00-tallet, var andre nettverk fulle av folk som kalte seg crazygirl87 og hadde en tegneseriefigur som profilbilde.

Facebook gikk motsatt vei: Der måtte man opptre under fullt navn.

Sammenligner med Myspace

Den seriøse profilen til Facebook har sammenheng med at tjenesten først ble rullet ut på ved amerikanske eliteuniversiteter, blant studenter som oppførte seg ordentlig.

– I USA var det i noen år en sterk korrelasjon mellom klassetilhørighet og hvorvidt man brukte Facebook eller Myspace. Facebook var forbeholdt de høyt utdannede, sier Aalen, som også er forfatter av boken Sosiale medier.

Myspace hadde kraftig vekst på samme tid som Facebook var på vei opp fra startgropen. Men de slet med voksne brukere som utga seg for å være unge og tok kontakt med barn.

Det gikk historier om misbruk og voldtektsepisoder. Det samme skjedde ikke på Facebook, forklarer Aalen.

– Muligheten for å rapportere inn andre brukere kom tidlig. Facebook er tannløst, ufarlig og ukontroversielt. Derfor har de kunne vokse i alle aldersgrupper, sier hun.

Facebook er et minste felles multiplum

Aalen viser til Facebooks blåhvite design som en illustrasjon på nettsamfunnets profil.

– Det er gørr kjedelig, helt uten egenart. Poenget er at det skal funke for alle, i alle kulturer. Innholdet på Facebook er et minste felles multiplum av hva folk kan tolerere. For oss er det innskrenkende. For andre er det frigjørende, sier Aalen.

Også Ståle Lindblad, som jobber med sosiale medier i Areca Social, trekker paralleller til Myspace.

– Myspace er et godt eksempel på hva som skjer hvis man ikke setter strenge grenser. De endte opp med masse spam, porno og svindel. De tingene er mye viktigere for Facebook enn selvfølelsen til norske redaktører, sier Lindblad.

På Twitter velger man selv

Lindblad mener Twitter også er en relevant sammenligning. De har ikke en funksjon for fjerner av ting på samme måte som Facebook. På Twitter kan man, hvis man leter, finne innhold som aldri hadde passert på Facebook.

– Den store forskjellen er at du aktivt må oppsøke det. Hvis Facebook skulle tillatt det samme, ville det havnet rett i feeden, sier Lindblad.

Lindblad tror, i likhet med Aalen, at de strenge Facebook-filtrene er en forutsetning for suksessen.

– Det postes 300 millioner bilder på Facebook hver dag. De må ha objektive kriterier for hva de tillater. Alternativet er at de ansetter 1 million redaktører som tar subjektive avgjørelser. Det tror jeg er verre, sier Lindblad.