Tori Wrånes

Hot pocket

Museet for Samtidskunst

21. april –3. september

Med Hot pocket har Museet for Samtidskunst – som snart forlater kvadraturen – skiftet ham fullstendig.

Wrånes har røsket opp i lokalene på en måte jeg ikke har sett siden Kirstine Roepstoff forvandlet museet til en labyrintisk skog i Formløshetens Wunderkammer (2012).

Levende rom

Vegger og gulv er polstret med mose-lignende tepper. De ærverdige søylene er dekket med silikon som gjør de gullforgylte ornamentene til organiske vekster. Gjennom den glassdekte kuppelen over hovedsalen skifter lyset fra farge, hele tiden.

Rett under snor lange fangarmer seg ut i rommet, som om vesener fra H. P. Lovecrafts fantasiverden er på vei inn til oss.

Kunstverk i flyt

I en skulptur ser vi gjess der hodet skulle vært. På gulvet finnes halv-mennesker, ofte uten overkropp, som i Tennis Cat (2015), hvor en underkropp bekles med hatt og en oppstivet flette som holder kreaturet på beina. I Mom, dont you miss the real me (2015) forsvinner en kropp inn i veggen før resten dukker opp uten hode og med tre armer rett rundt hjørnet.

Rett ved kan vi se en tralle fra museets lager, men det har begynt å vokse hår på den. Håndtakene er grodd inn i veggen.

Pågående drama

Wrånes er kjent som performance-kunstner, men turnerer overgangen til museumsutstilling med bravur. For iscenesettelsen av det hele gir inntrykk inntrykk av at noe stadig pågår, at det er et drama som utspiller seg.

Og vi er en del av det.

Troll-Tori

Jeg står sammen med Wrånes foran dokumentasjon av Track of horns (2015). Troll-lignende skikkelser sitter i en skiheis i alpene, de sirkler rundt, frem og tilbake. De spiller på tuba og horn. I trærne og på bakken befinner det seg flere troll. Bakkemannskapet blåser i tre meter lange alpelurer. Ringlende kubjeller slår følge i konserten.

Et av trollene er kunstneren Wrånes selv.

Flytende identitet

Hun har spilt nye roller, eksperimentert med identitet, skapt fantasifulle tablåer, i hele sitt kunstnerskap. Det er alltid uklare skiller mellom mann og kvinne, dyr og menneske, eventyr og virkelighet. Jeg spør hvordan det er å spille så mange roller, ta på seg så ulike masker.

«Jeg føler jo at det er meg, jeg,» sier hun. «Vi har jo alle et troll i oss». Indeed.

Hverdag og fantasi

Hot pocket handler ikke primært om å fjerne seg fra virkeligheten, om å spille en oppdiktet rolle, men om å lage frirom hvor vi kan leke – i det minste i tankene – med hvem vi vanligvis er. Wrånes berører en lengsel etter å være en annen, ha et annet liv.

Her knytter hun an til frykten mange har for å komme ut av normalitetens begrensninger – enten det nå er som homofile, transer eller med ønsker som går på tvers av hva omgivelsene vanligvis aksepterer.

Trolsk aksept

Om vi åpner for mer eksperimentering med de vante oppfatningene om verden og oss selv, vil vi kanskje frigjøre oss en liten smule fra de vanlige forpliktelsene om å prestere, tjene penger, oppføre oss ordentlig, andtyer Wrånes. Hun vil få frem våre indre troll uten at de sprekker i sola.

Dette gjelder like mye motsatt vei. Vi bør ha høyere terskel for at andre vil lufte sine trolske sider.

Norsk kulturhistorie

Wrånes leker seg også med norsk kulturhistorie. Det er forfriskende å se impulser fra norske folkeeventyr, Kittelsen og folkemusikk. Dessuten er utstillingen like morsom og spennende for barn og unge, som for voksne. Det er en generøs og lekende tone her som er unik.

Om dette er toneangivende for hva som skjer på Museet for Samtidskunst fremover, er det bare å glede seg.